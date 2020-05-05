Селюк – о Черышеве: Скорее Денис предпочтет продолжить карьеру в России, где можно заработать

«Важно, чего хочет сам Денис, - заявил Селюк в интервью «Советскому спорту». - В последнее время он часто травмируется. Это его главная проблема. А так, он очень хороший футболист, который мог бы пригодиться многим командам и в Испании, и в России. Но одно дело идти на понижение в классе в условную «Сельту», а другое - в «Зенит», «Краснодар» или московские топ-клубы РПЛ. Одно дело платить налог с зарплаты пятьдесят процентов, а другое – тринадцать. Думаю, денежный фактор перевесит. Денису - 29. И скорее он предпочтет заработать в России. Хотя, не удивлюсь, если он останется в «Валенсии».

Ранее появилась информация о готовности «Валенсии» выставить на трансфер семерых футболистов, включая Черышева, из-за финансовых последствий пандемии. Также Селюк высказался о действиях менеджеров «Локомотива» в связи с контрактом арендованного «Сельтой» Федора Смолова.