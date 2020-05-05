Дмитрий Селюк: Чемпионат Испании возобновится 31 мая. Как чемпионаты Италии и Казахстана

«Сейчас все команды проходят тесты, - рассказал Селюк в интервью «Советскому спорту». - С пятницы начнут тренироваться. А 31 мая должен возобновиться чемпионат. Как в Италии и Казахстане... Кстати, карантинные ограничения в Испании ослабевают. Моя жена, например, сейчас пошла в парикмахерскую. Стало намного легче».

Также Селюк поделился своими сообажениями о перспективах двух российских легионеров испанского чемпионата - форварда «Сельты» Федора Смолова и полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.