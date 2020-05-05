6 мая футболисты «Барселоны» пройдут тесты на коронавирус Каталонский клуб надеется возобновить тренировки в ближайшие дни.

Официальный сайт «Барселоны» сообщает о том, что в среду 6 мая футболисты первой команды соберутся на клубной базе для того, чтобы пройти тесты на COVID-19.

Сегодня тренировочный центр каталонского клуба был осмотрен специальной комиссией. В ближайшие дни сине-гранатовые надеются возобновить тренировочный процесс.

До 18 мая в Испании разрешено тренироваться только индивидуально. На поле могут находиться не более 6 человек. При этом игроки обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Сезон в примере и сегудне надеются возобновить в начале июня.

После 27 туров «Барселона» лидирует в чемпионате, на два очка опережая мадридский «Реал».