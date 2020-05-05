«Спортинг» отказывается платить «Сампдории» процент от продажи Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Португальская газета A Bola сообщает о том, что лиссабонский «Спортинг» отказывается выплачивать генуэзской «Сампдории» 10 процентов от продажи Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».
В конце январе английский клуб оформил переход 25-летнего полузащитника сборной Португалии, согласившись выплатить «Спортингу» 55 миллионов евро. С учетом бонусов «МЮ» может в ближайшие годы доплатить еще 25 млн в зависимости от выступлений Фернандеша.
Сам «Спортинг» приобрел Бруну у «Сампдории» за 9,69 млн в июле 2017 года. В договоре было прописано условие, что в случае перепродажи футболиста итальянская клуб получит 10%.
В «Спортинге» платить отказываются, утверждая, что поскольку по ходу выступлений в Лиссабоне Фернандеш перезаключил контракт, все предыдущие соглашения утратили силу.
После своего перехода и до паузы в соревнованиях Бруну успел сыграть в чемпионате Англии 5 матчей, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.
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