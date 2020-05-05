«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса В каталонском клубе пытаются посчитать убытки.

В интервью для телеканала ESPN вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер рассказал о масштабе экономического ущерба для каталонского клуба от пандемии коронавируса.

«Убытки «Барселоны» в нынешнем году уже можно оценить от 120 до 140 миллионов евро, – рассказал Кардонер. – Около 50 миллионов евро мы потеряли от отсутствия продаж билетов на матчи и приостановки работы клубного музея на стадионе «Камп Ноу». 39 миллионов не были получены из-за отсутствия телетрансляций. Потери же от отсутствия других доходов можно оценить от от 20 до 25 миллионов».

Чемпионат Испании надеются возобновить в начале июня, но все оставшиеся матчи будут проводить при пустых трибунах. После 27 туров из 38 «Барселона» лидирует в турнире, опережая мадридский «Реала» на два очка.