«Барселона» потеряет как минимум 120 миллионов евро из-за пандемии коронавируса

В интервью для телеканала ESPN вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер рассказал о масштабе экономического ущерба для каталонского клуба от пандемии коронавируса.
«Убытки «Барселоны» в нынешнем году уже можно оценить от 120 до 140 миллионов евро, – рассказал Кардонер. – Около 50 миллионов евро мы потеряли от отсутствия продаж билетов на матчи и приостановки работы клубного музея на стадионе «Камп Ноу». 39 миллионов не были получены из-за отсутствия телетрансляций. Потери же от отсутствия других доходов можно оценить от от 20 до 25 миллионов».
Чемпионат Испании надеются возобновить в начале июня, но все оставшиеся матчи будут проводить при пустых трибунах. После 27 туров из 38 «Барселона» лидирует в турнире, опережая мадридский «Реала» на два очка.
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