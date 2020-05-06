Анатолий Тимощук: Однажды кто-то пошутил над Рибери, так он взялся за дрель - Советский спорт
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06 мая 2020 00:00ФутболШарафудинов Виктор

Анатолий Тимощук: Однажды кто-то пошутил над Рибери, так он взялся за дрель

Украинец играл вместе с французом за мюнхенскую «Баварию».

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вспомнил забавные эпизоды из мюнхенского периода своей футбольной карьеры, а также рассказал о том, с кем из бывших товарищей по «Баварии» продолжает общаться.

«Переписываемся с Рибери, – сообщил Тимощук в интервью «Спорт день за днем». – Больше в инстаграме. Недавно написал Миро Клозе. На сайте «Зенита» вышла фотография с игры с «Баварией» в 2008-м, когда мы выиграли 4:0. Там мы с Клозе в подкате. Я ему послал ее: «Куда ты, Миро, собрался? Здесь не пройти!»

Его сейчас, вроде, сделают помощником главного тренера «Баварии» – Ханси Флика. Пишу иногда Нойеру, Алабе. Общались с Хамитом Алтынтопом на Кубке Легенд.

Ну а что касается Рибери, то он все время активно шутил. Как-то устроили шуточную перепалку за столом, начали салфетками перебрасываться. Так ему не лень было от меня убегать. Убежал аж на второй этаж, потом к раздевалкам. С Каном водой с крыши друг друга обливали. Кто-то как-то над Франком пошутил и ушел в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал. В общем, шутил беспрерывно».

Тимощук играл за «Баварию» c 2009 по 2013. В составе мюнхенского клуба украинец провел 132 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Рибери в свои 37 лет продолжает карьеру. В прошлом году француз после 12 сезонов в Мюнхене перешел в «Фиорентину», и отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах серии А нынешнего сезона.

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