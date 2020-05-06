ФИФА рассчитывает получить в мае данные о допинге в российском футболе

По данным Fox Sports, ФИФА заинтересовалась результатами расследования WADA в отношении дел 298 российских спортсменов. Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство заявило о том, что примерно с половиной этих дел производились манипуляции. Присутствовали ли среди «нарушителей» футболисты, не сообщается.

Дела были составлены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории, которая, как считают в WADA, ответственна за попытки внести пост-фактум корректировки в документы.