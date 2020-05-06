ФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак» - Советский спорт
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06 мая 2020 14:26ФутболШарафудинов Виктор

ФИФА проведет расследование трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» недоволен тем, что не получил компенсацию.

«Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с требованием расследовать оформление трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из римской «Ромы» в московский «Спартак». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба из Росарио.

Понсе – воспитанник «Ньюэллса». В августе 2015 года «Рома» приобрела нападающего за 4,2 млн евро. По договору с итальянцами «Ньюэллс Олд Бойз» должны были получить 40% от перепродажи Эсекьеля в другую команду.

В июле прошлого года нападающий перешел в «Спартак» за 3 млн евро, однако «Рома» оформила эту сделку таким образом, чтобы не платить аргентинцам.

Теперь «Ньюэллс» требует не только положенные ему 1,2 млн евро, а также еще 800 тысяч в качестве штрафа за нарушение договора.

Стоит отметить, что за четыре года Понсе не провел ни одного матча за главную команду «Ромы». Его отдавали в аренду испанской «Гранаде», французскому «Лиллю» и греческому АЕКу.

В составе «Спартака» 23-летний аргентинец сыграл 26 матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил 9 голов.

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