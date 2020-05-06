Сергей Прядкин: Возобновление сезона 21 июня – наиболее оптимальный вариант Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал оптимальный вариант для возобновления матчей РПЛ.

- Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с еврокубками и матчами сборных - это наиболее оптимальный вариант, - рассказал Прядкин в эфире «Матч ТВ».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновить чемпионат в РПЛ.