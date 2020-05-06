Александр Медведев: Программу празднования 95-летия «Зенита» пришлось перевести в онлайн Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб отпразднует юбилей в онлайн-формате.

- В конце мая «Зенит» отпразднует свое 95-летие, однако готовиться к празднику начали уже сегодня. Программу празднования из-за понятных ограничений пришлось перевести в онлайн, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что «Зенит» был основан 25 мая 1925 года.

В нынешнем сезоне, который на данный момент приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса, «Зенит» 22 туров чемпионата России уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая занимающих второе и третье место «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что если сезон будет завершен досрочно, то чемпионом страны должен стать «Зенит».