«Рома» хочет, чтобы «Арсенал» выплатил часть зарплаты Мхитаряна «Рома» готова оформить переход Генриха Мхитаряна, но при условии, что «Арсенал» возьмет на себя выплату большей части заработной платы полузащитника.

Как сообщает ESPN со ссылкой источники, близкие к переговорам, «Рома» не желает выплачивать 31-летнему хавбеку его нынешнюю зарплату (180 тысяч фунтов стерлингов в неделю) и хотела бы получить финансовую помощь от «Арсенала» для завершения сделки.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать полузащитника сборной Армении, но не менее чем за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Также отмечалось, что ради выкупа трансферного листа армянского полузащитника «Рома» готова продать 21-летнего нападающего Джастина Клюйверта.