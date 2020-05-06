УЕФА хочет провести матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа - Советский спорт
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06 мая 2020 20:40Футбол

УЕФА хочет провести матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Лион» может состоятся в августе.

Как сообщает RMC Sport, со ссылкой на источники, близкие к УЕФА, организация намерена провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа в Турине, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

По информации издания, в среду утром УЕФА провел встречу с президентами европейских клубов, с целью напомнить им, что организация хочет завершить турнир в Лиге чемпионов. Также УЕФА на этой встрече подтвердил, что чемпионаты, которые могут возобновиться, должны быть завершены до конца июля, чтобы матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов могли быть сыграны в августе.

Добавим, что первый матч между «Лионом» и «Ювентусом» завершился домашней победой французской команды со счетом 1:0.

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