УЕФА хочет провести матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа

Как сообщает RMC Sport, со ссылкой на источники, близкие к УЕФА, организация намерена провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» 8 августа в Турине, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
По информации издания, в среду утром УЕФА провел встречу с президентами европейских клубов, с целью напомнить им, что организация хочет завершить турнир в Лиге чемпионов. Также УЕФА на этой встрече подтвердил, что чемпионаты, которые могут возобновиться, должны быть завершены до конца июля, чтобы матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов могли быть сыграны в августе.
Добавим, что первый матч между «Лионом» и «Ювентусом» завершился домашней победой французской команды со счетом 1:0.
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