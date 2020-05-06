Федор Смолов: В России было больше возможностей для тренировок, чем в Испании

-Я тренировался каждый день в Москве: сначала в квартире, а потом во дворе. Я мог бегать и выполнять упражнения с мячом. Так что в Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что тут у меня квартира небольшая, а выходить на улицу было нельзя, - рассказал Смолов в интервью пресс-службе испанского клуба.
Ранее стало известно, что Смолов посетил офис «Сельты», где прошел тестирование на коронавирус перед возвращением к тренировкам вместе с командой.
Напомним, Смолов вернулся в Испанию вечером 4 мая, когда начали собираться все команды испанской примеры. На этой неделе клубы Ла Лиги должны возобновить тренировки, однако российского форварда и датского хавбека ждет 14-дневный карантин.
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