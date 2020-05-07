Федун госпитализирован с коронавирусом Новость сообщил официальный сайт «Спартака».

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с коронавирусом.

Пресс-служба клуба информирует, что 64-летний бизнесмен в данный момент находится на лечении в больнице.

«Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!» – сказано в сообщении «Спартака».