Александр Медведев: Хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат Гендиректора «Зенита» вдохновляет пример немецкой бундеслиги.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что Германия должна стать примером для России. В бундеслиге прерванный пандемией коронавируса сезон собираются возобновить уже с середины нынешнего месяца. Все идет к тому, что рестарт будет дан 16 мая.

«Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей, – рассказал Медведев в интервью ТАСС. – Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.

У нас по линии УЕФА и Европейской клубной ассоциации отличное взаимодействие с партнерами – вчера была видеоконференция с представителями лиги 1, Европейской клубной ассоциации, куда Россия входит как одна из шести сильнейших лиг. Помимо национальных протоколов, готовится общеевропейский протокол на основе опыта всех европейских лиг. И в РПЛ, и в РФС вся эта информация есть.

Конечно, нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами, другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад – и это, как мы вчера слышали, откроет дорогу поэтапному снятию ограничений».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. «Зенит» лидирует в РПЛ, на 9 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».