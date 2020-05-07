Карл-Хайнц Румменигге: Мы в предвкушении возобновления игр чемпионата Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил правительство Германии за возможность за вершить сезон в бундеслиге.

- Я хотел бы поблагодарить наших политиков за то, что сегодняшним решением они создали возможность завершить текущий сезон бундеслиги. Мы в предвкушении возобновления игр - в идеале с середины мая. Таким образом спортивные итоги будут подведены на поле, а не за зеленым столом, - передает слова Румменигге пресс-служба мюнхенской команды.

Ранее президент DFL Кристиан Зайферт на специальной пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая. Позже издание Kicker опубликовало новое расписание 26-го тура чемпионата.

Напомним, что чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта после 25 туров. На нынешней неделе команды возобновили тренировки после проведения тестов на COVID-19.