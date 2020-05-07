Александер Чеферин: Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол в нашу жизнь

- То, что немецкие власти согласились возобновить чемпионат, - хорошая новость. Это огромный шаг к возвращению оптимизма в жизнь людей. Я уверен, что Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол со всеми его эмоциями и непредсказуемостью в нашу жизнь, - приводит слова Чеферин «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее президент DFL Кристиан Зайферт на специальной пресс-конференции заявил о том, что бундеслига возобновит сезон 16 мая. Позже издание Kicker опубликовало новое расписание 26-го тура чемпионата.
Напомним, что чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта после 25 туров. На нынешней неделе команды возобновили тренировки после проведения тестов на COVID-19.
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