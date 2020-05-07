Юрий Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает возможным подготовить команду к возобновлению чемпионата за несколько недель.

- Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно. До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения. Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно, - приводит слова Семина ТАСС.

Отметим, что «Локомотив» на момент приостановки сезона занимал вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Ранее стало известно, что исполком РФС 15 мая примет решение о возобновлении сезона, если получит одобрение со стороны руководства страны.

Добавим, что РПЛ обязана уведомить УЕФА о сроках и схеме проведения заключительной части сезона либо ее отмене до 25 мая.