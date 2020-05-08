Чемпионат Испании могут возобновить 20 июня Об этом рассказал главный тренер «Леганеса».

Хавьер Агирре, возглавляющий команду примеры «Леганес», назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата Испании.

«У нас уже есть дата рестарта чемпионата, – рассказал мексиканец в интервью газете Marca. – 20 июня возобновим сезон, а через пять недель 26 июля закончим. Будем играть по субботам и воскресеньям, а также по средам и четвергам. Ла Лига только что проинформировала меня официально. Я очень счастлив, ведь на завтра мы уже запланировали тренировку. К счастью, мы прошли все тесты на коронавирус, и можно начинать занятия».

До вынужденной паузы в испанском чемпионате было сыграно 27 туров из 38. «Леганес» занимает предпоследнее 19-е место, набрав 23 очка. От занимающей спасительную 17-ю строчку «Сельты» команда Агирре отстает на три очка.