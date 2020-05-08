Чемпионат Испании могут возобновить 20 июня

Хавьер Агирре, возглавляющий команду примеры «Леганес», назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата Испании.
«У нас уже есть дата рестарта чемпионата, – рассказал мексиканец в интервью газете Marca. – 20 июня возобновим сезон, а через пять недель 26 июля закончим. Будем играть по субботам и воскресеньям, а также по средам и четвергам. Ла Лига только что проинформировала меня официально. Я очень счастлив, ведь на завтра мы уже запланировали тренировку. К счастью, мы прошли все тесты на коронавирус, и можно начинать занятия».
До вынужденной паузы в испанском чемпионате было сыграно 27 туров из 38. «Леганес» занимает предпоследнее 19-е место, набрав 23 очка. От занимающей спасительную 17-ю строчку «Сельты» команда Агирре отстает на три очка.
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:04 Теннис Григорьевская Юлия Футбол высшего уровня возвращается в Германии. Чем ответите, НХЛ и НБА? После объявления о возобновлении бундеслиги наш хоккейный обозреватель ждет новостей из-за океана. 06.05.2020 22:00 Футбол Славин Виталий Александр Соболев: Хороший друг не поступил бы как Дзюба Форвард «Спартака» дал откровенное интервью главному футбольному видеоблогеру России Евгению Савину. 07.05.2020 17:19 Футбол Григорьевская Юлия Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018 В День Победы главный спортивный телеканал страны повторит финал Игр в Пхенчхане. Пытаемся понять, на кого это рассчитано. 07.05.2020 20:49 Хоккей Кузнецов Дмитрий Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Николич и Лига чемпионов несовместимы? Подборка-предостережение для боссов «Локомотива» Мы вспомнили, как российские футбольные топ-клубы меняли главных тренеров на концовку сезона. Очень часто это оборачивалось провалом. 07.05.2020 10:44 Футбол Зибрак Артем Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев