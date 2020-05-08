В Ла Лиге опровергли слова Агирре о том, что сезон в Испании возобновиться 20 июня

В пресс-службе Ла Лиги опровергли сообщение главного тренера «Леганеса» Хавьера Агирре о том, что уже назначена дата рестарта чемпионата.
Мексиканский специалист в интервью газете Marca рассказал, что соревнования возобновят 20 июня, а завершится турнир 26 июля.
Вот, что по этому поводу сообщили в Ла Лиге в ответ на запрос информагентства Reuters:
«Подтвержденной даты возобновления сезона нет. Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным».
Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров из 38.
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