«Барселона» в следующем году сократит бюджет почти на 300 миллионов евро Коронавирус заставляет экономить на зарплатах.

Газета AS сообщает, что в следующем сезоне «Барселона» на 28% сократит свой бюджет по сравнению с цифрами прошлого года.

Ранее бюджет каталонского клуба составлял 1 миллиард 47 миллионов евро, из которых 65% (т.е. 680 млн) составлял зарплаты футболистов. В следующем году руководство сине-гранатовых планирует урезать расходы до 750 млн. При этом зарплатную ведомость собираются сократить на 230 млн.

Пока неизвестно каким образом это будет сделано. Скорее всего, клуб постарается договориться со своими лидерами о сокращении зарплат, однако нельзя исключать, что кто-то из основных игроков покинет команду.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта после 27 туров из 38. Из-за вынужденной паузы в соревнованиях футбольные клубы по всей Европе несут огромные убытки.