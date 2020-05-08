IFAB разрешил проведение пяти замен в футбольных матчах до 31 декабря нынешнего года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила игры в футбол, разрешил использовать во время матчей пять замен вместо трех. Мера временная и будет действовать с 1 июня по 31 декабря нынешнего года. Эту новость сообщил официальный сайт организации.
Стоит отметить, что крайний срок действия поправки к правилам (31 декабря) рассчитан для турниров, которые завершатся в нынешнем году. То есть в турнирах проводимых по системе осень-весна (включая чемпионат России) нововведение будет действовать до завершения сезона-2019/20.
Новое временное правило принято в интересах здоровья футболистов, привычный игровой и тренировочный режим которых был нарушен из-за пандемии коронавируса.
Чтобы не нарушать целостность игры, у каждой команды как и раньше будет только три возможности проводить замены по ходу игрового времени. Также сохраняется возможность менять футболистов в перерыве между таймами.
IFAB и ФИФА оставляют за собой право продлить разрешение на проведение пяти замен на соревнования, которые завершатся в 2021 году.
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