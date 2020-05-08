IFAB разрешил проведение пяти замен в футбольных матчах до 31 декабря нынешнего года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2020 15:39ФутболШарафудинов Виктор

IFAB разрешил проведение пяти замен в футбольных матчах до 31 декабря нынешнего года

Постановление вступит в силу 1 июня.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила игры в футбол, разрешил использовать во время матчей пять замен вместо трех. Мера временная и будет действовать с 1 июня по 31 декабря нынешнего года. Эту новость сообщил официальный сайт организации.

Стоит отметить, что крайний срок действия поправки к правилам (31 декабря) рассчитан для турниров, которые завершатся в нынешнем году. То есть в турнирах проводимых по системе осень-весна (включая чемпионат России) нововведение будет действовать до завершения сезона-2019/20.

Новое временное правило принято в интересах здоровья футболистов, привычный игровой и тренировочный режим которых был нарушен из-за пандемии коронавируса.

Чтобы не нарушать целостность игры, у каждой команды как и раньше будет только три возможности проводить замены по ходу игрового времени. Также сохраняется возможность менять футболистов в перерыве между таймами.

IFAB и ФИФА оставляют за собой право продлить разрешение на проведение пяти замен на соревнования, которые завершатся в 2021 году.

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол Меньше полутора недель остается до возобновления первого из европейских топ-чемпионатов – немецкой бундеслиги. Рассказываем, как это будет. 07.05.2020 18:40 Футбол Зибрак Артем
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Почему Абдул? Я бы и сам хотел знать!» Лидер-бомбардир чемпионата Словакии перебирается в КХЛ. Кто этот парень?  07.05.2020 17:02 Хоккей Кузютина Елена
Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Соболев: Хороший друг не поступил бы как Дзюба Форвард «Спартака» дал откровенное интервью главному футбольному видеоблогеру России Евгению Савину. 07.05.2020 17:19 Футбол Григорьевская Юлия
«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018 В День Победы главный спортивный телеканал страны повторит финал Игр в Пхенчхане. Пытаемся понять, на кого это рассчитано. 07.05.2020 20:49 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
16:22 Хоккей Романов перешел в «Монреаль»
16:06 Футбол В «Интере» не нашли коронавирус
15:39 Футбол IFAB разрешил проведение пяти замен в футбольных матчах до 31 декабря нынешнего года
15:31 Футбол Тарханов вылечился от пневмонии
15:14 Футбол Помощник президента РФ Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
15:08 Футбол В стартовом матче чемпионата Кореи «Чонбук» обыграл «Сувон»
14:44 Хоккей Международная федерация хоккея не включила Овечкина в символическую сборную России всех времен
14:27 Хоккей Официально: СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова
14:21 Футбол Источник: Пьянич согласился перейти из «Ювентуса» в «Барселону»
14:14 Хоккей Источник: СКА собирается обменять Якупова в «Витязь»
13:57 Авто/Мото Сезон американской серии IndyCar начнется в Техасе 6 июня
13:52 Лыжный спорт Международная федерация лыжного спорта получила допинговые дела россиян
13:37 Футбол Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
13:19 Хоккей Бочаров подписал новое соглашение с московским «Динамо»
13:10 Хоккей СКА продлил контракт с Беловым
13:00 Волейбол Волейбольную Лигу наций не будут проводить в 2020 году из-за пандемии
12:41 ММА Директор направления ММА в UFC Gym Russia считает Фергюсона фаворитом в бою против Гэтжи
12:27 Теннис Андрей Чесноков: Нельзя сидеть и ждать, когда волна эпидемии пройдет
12:19 Футбол Футболист «Тоттенхэма» закончил службу в армии с грамотой
12:07 ММА Вадим Немков: Никаких сроков по поводу боя с Бейдером пока не объявили
101-летнего фронтовика поздравили прямо у подъезда его дома
Как стричься будем?
В Белгородской области разрешат работу сезонных кафе и торговых центров
Звездный час генерала Шаймуратова: почему подвиг героя долго не признавали официально
Почти у половины ростовчан сократился объем работы из-за коронавируса
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика