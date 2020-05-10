Дмитрий Черышев: Говорят, что чемпионат Испании продолжится 5 июня Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника «Валенсии», рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата Испании.

- Говорят, что чемпионат продолжится 5 июня. Но загадывать ничего не нужно. В Германии тоже говорили, что чемпионат возобновится 9 мая, но в итоге начало перенесли на 16-е число, - рассказал Черышев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» определилась со списком игроков, по которым будет готова выслушать предложения ближайшим летом. По информации Superdeporte, в этот список попал и полузащитник сборной России Денис Черышев.