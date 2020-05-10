Клаудио Маркизио: Мы больше никогда не будем играть, если будем ждать, пока риск станет нулевым - Советский спорт
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10 мая 2020 15:47Футбол

Клаудио Маркизио: Мы больше никогда не будем играть, если будем ждать, пока риск станет нулевым

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио призывает серию А возобновить сезон в условиях пандемии.

- В настоящий момент футбол находится в когтях этой ситуации, точно так же, как любая другая профессия. Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из 10 ведущих отраслей в этой стране, с очень важным финансовым вкладом, в который вовлечены миллионы людей. Я надеюсь, что мы скоро вернемся к игре, потому что я оптимист, я люблю футбол и искренне скучаю по нему.

Читал, что ведутся споры по поводу риска заражения, но ч не хотел, чтобы люди ждали, когда риск станет нулевым, потому что подобного не существует в контактном спорте, таком как футбол. Мы должны постараться структурировать все, чтобы максимально снизить риск, но если мы станем ждать, пока он станет нулевым, мы больше никогда не будем играть, - приводит слова Маркизио Tuttosport.

Добавим, что сегодня ожидается вынесение вердикта по медицинскому соглашению, представленному Итальянской федерацией футбола, и, если он будет принят, все команды смогут возобновить полноценные тренировки с 18 мая.

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