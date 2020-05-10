В Испании официально подтвердили пять случаев заражения коронавирусом у футболистов примеры Инфекцию нашли у игроков «Бетиса», «Атлетико», «Гранады» и «Реала Сосьедада».

Мадридская газета Marca сообщает, что Ла Лига официально подтвердила пять случаев заражения COVID-19 у футболистов элитного испанского дивизиона.

Всего проверку прошли 160 игроков примеры. Ла Лига не раскрывает имен заразившихся, а по сообщениям испанских СМИ, заразившихся футболистов не пять, а шесть: три игрока «Бетиса» (кто именно пока неизвестно), бразильский защитник «Атлетико» Ренан Лоди, венесуэльский полузащитник «Гранады» Янхель Эррера, а также испанский вратарь «Реала Сосьедада» Алекс Ремиро.

Всем зараженным футболистам предстоит провести дома на карантине две ближайшие недели. При этом каждые трое суток они будут сдавать новые тесты.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта после 27 туров из 38. Ла Лига сохраняет надежду возобновить турнир в начале или в середине июня, если будет получено разрешение правительства.