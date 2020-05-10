В «Лионе» опровергли слова своего президента о том, что матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Французский футбольный клуб «Лион» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу слов своего президента Жана-Мишеля Ола о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион» состоится 7 августа.
«Лион» уточняет, что дата встречи «Ювентус» – «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов еще не определена, несмотря на предшествующие заявления. Дата проведения матчей плей-офф будет определена в рамках общего планирования решающих этапов Лиги чемпионов. Об этом в ближайшее время напрямую сообщит УЕФА», – сказано в заявлении.
26 февраля в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Ювентус» дома со счетом 1:0. Клубные соревнования УЕФА были приостановлены в середине марта.
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