В «Лионе» опровергли слова своего президента о том, что матч с «Ювентусом» состоится 7 августа УЕФА должен выбрать дату в ближайшее время.

Французский футбольный клуб «Лион» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу слов своего президента Жана-Мишеля Ола о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Лион» состоится 7 августа.

«Лион» уточняет, что дата встречи «Ювентус» – «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов еще не определена, несмотря на предшествующие заявления. Дата проведения матчей плей-офф будет определена в рамках общего планирования решающих этапов Лиги чемпионов. Об этом в ближайшее время напрямую сообщит УЕФА», – сказано в заявлении.

26 февраля в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Ювентус» дома со счетом 1:0. Клубные соревнования УЕФА были приостановлены в середине марта.