Матч второй бундеслиги «Ганновер» – «Динамо» отменили из-за коронавируса в дрезденской команде Игра должна была состояться 17 мая.

Немецкая футбольная лига (DFL) на своем официальном сайте сообщила о том, что матч 26-го тура второй бундеслиги «Ганновер» – «Динамо» (Дрезден) перенесен на неопределенный срок.

Причина – карантин в дрезденской команде, введенный после обнаружения двух случаев заражения коронавирусом. Все сотрудники «Динамо», включая футболистов и тренеров, будут находиться в изоляции в течение двух недель.

Президент DFL Кристиан Зайферт заявил, что эта ситуация не повлияет на планы возобновления немецкого клубного сезона 16 мая.

«Динамо» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице второго дивизиона, имея 24 очка. «Ганновер» с 32 очками находится на девятой строчке.