8 клубов АПЛ против возобновления сезона на нейтральных полях Конференция премьер-лиги запланирована на понедельник 11 мая.

Британская газета The Telegraph сообщает, что восемь клубов АПЛ выступают против возобновления чемпионата на нейтральных полях и проголосуют против этого решения на совещании, которое состоится в понедельник 11 мая.

По информации источника, такую позицию заняли шесть клубов, замыкающие после 29 туров турнирную таблицу («Брайтон», «Вест Хэм», «Уотфорд», «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич»), а также еще две команды, которые находятся в первой десятке.

Напомним, что британские власти рекомендовали проводить матчи оставшихся девяти туров чемпионата на нейтральных полях, чтобы не провоцировать случаи массового скопления болельщиков возле стадионов.