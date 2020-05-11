УЕФА может отменить отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона УЕФА рассматривает варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает The Times, в худшем случае, УЕФА может полностью исключить отборочный раунд еврокубков. По информации издания, данная ситуация связана с запретом на проведение матчей со стороны правительств отдельных стран, например, во Франции и Нидерландах, где проведение спортивных соревнований исключили до сентября.

Также отмечается, что УЕФА уже перенес начало Лиги чемпионов сезона-2020/21 на 20 октября.

Ранее стало известно, что следующее заседание исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций состоится 27 мая, а к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.