Валерий Баринов – о возможной отставке Семина: Всем понятно, что это глупость и подлость Народный артист РФ Валерий Баринов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

- Всем понятно, что это глупость, но это еще и подлость. Мне понравилось заявление болельщиков «Локомотива», а генеральный директор в своем ответе ничего не сказал, - цитирует Баринова «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили о том, что «Локомотив» готов подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем, двухлетнее соглашение с которым якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды Юрия Семина истекает в конце мая.

Отметим, что а момент приостановки сезона «Локомотив» под руководством Семина занимал вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.