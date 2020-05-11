УЕФА: На сегодняшний день не разработано конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам УЕФА продолжает следить за любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года.

- УЕФА хотел бы уточнить, что в настоящее время продолжает следить за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года. На сегодняшний день не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу УЕФА.

Ранее The Times сообщила, что УЕФА рассматривает варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае, может полностью исключить отборочный раунд еврокубков.

Добавим, что следующее заседание исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций состоится 27 мая, а к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20.