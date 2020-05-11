УЕФА: На сегодняшний день не разработано конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2020 22:24Футбол

УЕФА: На сегодняшний день не разработано конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам

УЕФА продолжает следить за любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года.

- УЕФА хотел бы уточнить, что в настоящее время продолжает следить за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных раундов для клубных соревнований следующего года. На сегодняшний день не разработано никаких конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу УЕФА.

Ранее The Times сообщила, что УЕФА рассматривает варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае, может полностью исключить отборочный раунд еврокубков.

Добавим, что следующее заседание исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций состоится 27 мая, а к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20.

Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Камил Гаджиев: Гэтжи будет держать в напряжении фанатов Нурмагомедова, но он не выиграет Алексей Олейник: Готов драться с кем-то из старой гвардии Нурмагомедов опубликовал фотографию молодого отца
Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.05.2020 08:11 Футбол Кузнецов Дмитрий
Был чемпион – а стал новичок. Тренировал ли Плющенко звезд до Трусовой? Все обсуждают решение Александры Трусовой уйти от Этери Тутберидзе. Но не пора ли взглянуть на это с точки зрения нового тренера фигуристки Евгения Плющенко? 09.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:16 ММА Усачев Владислав
День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге Ровно 20 лет назад российская дрим тим завершила чемпионат мира, который должен был стать триумфом отечественного хоккея. 09.05.2020 09:30 Хоккей Домрачев Владислав
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
23:17 Футбол Ибрагимович вернулся в Италию
23:00 Футбол Дмитрий Черышев: Денис уже второй день уже работает с командой
22:41 Футбол Гениректор «Фиорентины» рассчитывает, что Кьеза и Кастровилли останутся в команде
22:24 Футбол УЕФА: На сегодняшний день не разработано конкретных вариантов для формата квалификации к еврокубкам
22:08 Футбол «Реал» доиграет сезон на стадионе «Альфредо ди Стефано»
21:55 Футбол Джон Барнс: Почему Вернер должен хотеть перейти в «МЮ» или «Челси», когда «Ливерпуль» - лучший?
21:37 Футбол Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией в Аргентине
21:24 Футбол «Интер» определился с игроками для обмена на Мартинеса
21:07 Футбол Александр Медведев: Завершение периода нерабочих дней позволяет вернуться к тренировкам
20:56 Футбол Команды серии А смогут вернуться к групповым тренировкам 18 мая
20:39 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Изменения в стоимости прыжков незначительны, ничего страшного в них нет
20:21 Футбол Финал Кубка Германии пройдет 4 июля
19:59 Футбол Чемпионат Дании возобновится 28 мая
19:33 Фигурное катание Вице-президент ISU: На что повлияют изменения в стоимости прыжков? На мой взгляд, ни на что
19:17 Футбол Валерий Баринов – о возможной отставке Семина: Всем понятно, что это глупость и подлость
19:05 ММА Камил Гаджиев: Гэтжи будет держать в напряжении фанатов Нурмагомедова, но он не выиграет
18:43 Баскетбол Чемпионат Турции по баскетболу завершен досрочно
18:32 Фигурное катание Илья Авербух: Странно уравнивать стоимость четверых прыжков, но большого криминала не вижу
18:16 Футбол Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба
18:03 Футбол УЕФА может отменить отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона
Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода
Путин не продлил режим нерабочих дней для россиян
Минздрав Оренбургской области представил новые данные по коронавирусу на 11 мая
В Татарстане ослабили режим самоизоляции: подробности
В селе Пугачево сняли режим повышенной готовности
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика