Глава PFA - о возобновлении АПЛ: Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками - Советский спорт
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13 мая 2020 11:39Футбол

Глава PFA - о возобновлении АПЛ: Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тейлор прокомментировал возможность возобновления чемпионата АПЛ.

- Подобное никогда не дается легко. Сначала нам говорят, что необходимо оставаться дома более шести недель, и в следующую минуту говорят о том, что пора снимать эти ограничения. Игроки не хотят, чтобы их считали морскими свинками, и это относится ко всем в профессиональном спорте. Речь идет о достижении баланса безопасности, а также о попытке вернуться к нормальной жизни в максимально возможной степени. Мы должны убедиться, что наши игроки должным образом защищены. Необходимо дать им всем уверенность в том, что все меры безопасности были приняты, - цитирует Тейлора Sky Sports.

Напомним, что ранее стало известно, что английская премьер-лига надеется, что клубы смогут возобновить тренировки в ближайший понедельник, но только при наличии согласия со стороны игроков и тренеров.

Также сообщалось, что правительство Англии допустило с 1 июня возможность проведения «культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов».

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