«Интер» отложил крайний срок выкупа трансфера Перишича «Интер» продлил срок, установленный для «Баварии», чтобы выкупить трансферный лист Ивана Перишича.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубы реорганизовали существующую сделку и перенесли крайний срок, установленный на 15 мая: обе команды согласились сохранить прежнее соглашение, но освободиться от крайнего срока.

Напомним, что Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды, по окончании срока которой у мюнхенской команды есть право выкупа 31-летнего хорватского хавбека за 20 миллионов евро.