Марио Балотелли: В первые три дня карантина ел картон и пытался откусывать куски от стены Итальянский футболист испытывал трудности из-за того, что не умеет готовить.

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал о том, с каким трудом перенес карантин, находясь в одиночестве.

«Пару последних недель я сходил с ума, потому что был совершенно один, – рассказал Балотелли в эфире инстаграма другого итальянского футболиста Алессандро Матри. – Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется защита, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был предоставлен самому себе. Было сложно.

Невозможно по-нормальному тренироваться, если у тебя нет беговой дорожки. Потому я ходил в ближайший парк, чтобы немножко пробежаться, хотя это и было не разрешено.

В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. К счастью, затем я смог заказывать себе еду».

В нынешнем сезоне Балотелли забил 5 голов в 19 матчах за «Брешию» в серии А.