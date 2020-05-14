«Спартак» поддержал благотворительный челлендж, запущенный Кокориным Капитан красно-белых Георгий Джикия сообщил о том, что он его одноклубники перевели средства на лечение Арнеллы Персаевой.

Ранее форвард «Сочи» Александр Кокорин призвал всех футболистов РПЛ и ФНЛ переводить средства в фонд девочки из Северной Осетии, которой необходима дорогостоящая операция. Сам Кокорин перечислил на лечение Арнеллы миллион рублей. Акцию тут же поддержали его одноклубники по «Сочи». А теперь к благовторительному челленджу присоединился «Спартак».

«Я и моя команда приняли эту эстафету добра от капитана «Сочи» Сослана Джанаева и решили поддержать маленькую девочку, которая нуждается в дорогостоящем лечении, - написал Джикия в своем инстаграме. - Передаем эстафету капитану тульского «Арсенала» Кириллу Комбарову и футболисту «Краснодара» Юрию Газинскому».

Напомним, Арнелла Персаева страдает редким генетическим заболеванием - спинально-мышечной атрофией. На ее лечение изначально требовалось собрать 160 миллионов рублей. Идею привлечь к акции футболистов Кокорину подсказал видеоблогер Евгений Савин, одним из первых откликнувшийся на помощь семье Персаевых. К акции подключились и представители шоу-бизнеса - в частности, певец Егор Крид.

Средства на операцию нужно собрать до конца мая.