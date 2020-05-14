Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера» Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте провел встречу с руководством миланского клуба.

Согласно источнику, специалист обозначил тройку игроков, которых необходимо пригласить этим летом.

Отмечается, что это форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, а также нападающий «Наполи» Дрис Мертенс и полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль.

При этом сообщается, что Конте недоволен игрой форварда Алексиса Санчеса. «Интер» вернет его «Манчестер Юнайтед», у которого арендовал минувшим летом.

Добавим, что чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Накануне, 13 мая стало известно, что турнир планируют возобновить 13 июня.