Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 15:43ФутболГичунцев Артур

Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера»

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте провел встречу с руководством миланского клуба.

Согласно источнику, специалист обозначил тройку игроков, которых необходимо пригласить этим летом.

Отмечается, что это форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, а также нападающий «Наполи» Дрис Мертенс и полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль.

При этом сообщается, что Конте недоволен игрой форварда Алексиса Санчеса. «Интер» вернет его «Манчестер Юнайтед», у которого арендовал минувшим летом.

Добавим, что чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Накануне, 13 мая стало известно, что турнир планируют возобновить 13 июня.

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Плющенко идет ва-банк. Почему он рискует больше, чем Трусова?  Продолжаем тему перехода «королевы четверных» Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к новому тренеру Евгению Плющенко.  10.05.2020 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
UFC Fight Night 171. Что смотреть кроме боя Орловского? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет 13 мая в Джексонвилле. 12.05.2020 23:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью Рассказываем подробности вооруженного ограбления атакующего полузащитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли. 14.05.2020 10:30 Футбол Сергеев Иван
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
16:43 Футбол «Локомотив» объявил об отставке Семина и назначении Николича
16:40 Футбол УЕФА хотел бы получить как можно больше информации по возобновлению чемпионатов к 25 мая
16:24 Футбол Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей
16:15 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Решение ВФЛА скинуть оплату взноса на спортсменов неверное
15:52 Футбол Агент Жиго – об интересе «Лиона»: Это просто слухи
15:43 Футбол Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера»
15:30 ММА «Вся страна переживает за тебя». Гаджиев поддержал отца Нурмагомедова
15:19 Футбол Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото)
15:05 Футбол Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги
14:47 Футбол СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо
14:35 Футбол «Бавария» и «Манчестер Сити» не могут согласовать трансфер Сане
14:16 Футбол Андрей Шевченко: Не буду скрывать, моя цель – возглавить «Милан»
14:00 Бокс Холифилд бросил вызов Тайсону
13:40 Хоккей Виталий Давыдов: Прошедший сезон КХЛ показал масштаб таланта Шипачева
13:25 ММА «Он настоящий преподаватель». Тактаров поддержал отца Нурмагомедова
13:10 Формула-1 Сайнс стал гонщиком «Феррари»
12:56 Футбол Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм
12:40 Формула-1 Даниэль Риккардо: Хочу завершить в «Рено» на высокой ноте
12:25 Формула-1 «Макларен» подписал контракт с Риккардо. Он займет место Сайнса
12:14 ММА Источник: Отец Хабиба занимался зарядкой несмотря на запрет врачей
"Социальный мониторинг": как Москва издевается над запертыми в карантин больными
В Хабаровском крае выявлено 1074 человека больных коронавирусом
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
После прощания — сжечь: как работают ритуальные дома Приморья во время коронавируса
«Время переучиваться»: как коронавирус повлиял на рынок вакансий в Башкирии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика