Юрий Семин: Все вопросы задавайте Мещерякову и Кикнадзе

- Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят. Продолжу ли тренерскую карьеру? Я еще не уволен. Как только это произойдет - будем думать, - цитирует Семина RT.
Ранее стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.
Напомним, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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