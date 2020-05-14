Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Николичу будет легко работать после Семина

- Мне со стороны казалось, что «Локомотив» с Семиным двигался вперед и развивался. Посмотрим, как будет работать новый тренер. Не думаю, что ему будет работать легко после Семина, - цитирует Нигматуллина «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.
Напомним, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.
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