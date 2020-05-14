Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2020 17:30Футбол

Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков – о решении клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения, - цитирует Мещерякова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности сербский специалист сменит Семина.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).

Возвращение в лихие 90-е. Кризис заставит российских футболистов бежать за рубеж А пока этого не произошло, вспоминаем армию российских легионеров, наводнивших испанский чемпионат в конце прошлого века. Может, повторим? 14.05.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Карпин – о возобновлении РПЛ: Будет огромное количество травм Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей «Барселона» готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы.  14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Палыч, пошли их «социальный пакет» куда подальше! «Локомотив» принял решение расстаться с главным тренером и легендой клуба Юрием Семиным, предложив ему стать свадебным генералом. 14.05.2020 18:05 Футбол Кузнецов Дмитрий
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками Владимир Драчев: Пообещал министру спорта не выступать и больших заявлений не делать
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Новые «расценки» на прыжки от ISU. Разбираемся, что изменилось Международный союз конькобежцев утвердил правила одиночного и парного катания на следующий сезон. По сравнению с минувшим там есть несколько отличий. 12.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Как Киев осчастливил всю Россию. 45 лет легендарной победе команды Лобановского 14 мая 1975 года киевское «Динамо» Лобановского принесло стране первый клубный евротрофей: в финале Кубка кубков был разгромлен «Ференцварош». 14.05.2020 12:00 Футбол Волохов Юрий
Тейшейра неожиданно «финишировал» Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Охота на звезд английского футбола продолжается. Теперь избили и ограбили игрока Моуринью Рассказываем подробности вооруженного ограбления атакующего полузащитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли. 14.05.2020 10:30 Футбол Сергеев Иван
Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Новости
18:11 Хоккей СКА подписал двухлетний контракт с Бенгтссоном
18:00 Футбол Николай Наумов: После ухода Семина «Локомотив» скатится в середину таблицы
17:38 Футбол Анатолий Мещеряков: В новых реалиях «Локомотиву» придется рассчитывать на собственные ресурсы
17:30 Футбол Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед
17:25 Футбол Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Николичу будет легко работать после Семина
17:12 Футбол Юрий Семин: Все вопросы задавайте Мещерякову и Кикнадзе
17:08 Олимпиада ОКР помог больнице Сыктывкара в борьбе с коронавирусом
16:43 Футбол «Локомотив» объявил об отставке Семина и назначении Николича
16:40 Футбол УЕФА хотел бы получить как можно больше информации по возобновлению чемпионатов к 25 мая
16:24 Футбол Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей
16:15 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Решение ВФЛА скинуть оплату взноса на спортсменов неверное
15:52 Футбол Агент Жиго – об интересе «Лиона»: Это просто слухи
15:43 Футбол Кавани, Мертенс и Видаль – в списке трансферных целей «Интера»
15:30 ММА «Вся страна переживает за тебя». Гаджиев поддержал отца Нурмагомедова
15:19 Футбол Головин стал участником социального проекта, надев красно-белую маску (фото)
15:05 Футбол Тарасов – о зарплатах футболистов: Они не просто так получают деньги
14:47 Футбол СМИ: «Трабзонспор» проявляет интерес к Мельгарехо
14:35 Футбол «Бавария» и «Манчестер Сити» не могут согласовать трансфер Сане
14:16 Футбол Андрей Шевченко: Не буду скрывать, моя цель – возглавить «Милан»
14:00 Бокс Холифилд бросил вызов Тайсону
"Социальный мониторинг": как Москва издевается над запертыми в карантин больными
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Хабаровском крае выявлено 1074 человека больных коронавирусом
Ростовчанам одновременно разрешили и запретили посещать кладбища
Жару до 30 градусов обещают синоптики на Ставрополье
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика