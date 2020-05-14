Анатолий Мещеряков: Воздавая должное всему, что сделано, мы должны смотреть вперед Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков – о решении клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения, - цитирует Мещерякова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности сербский специалист сменит Семина.

Напомним, что 73-летний Семин в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года. Московская команда под его руководством после 14-летнего перерыва стала чемпионом России (сезон-2017/18), дважды становилась обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).