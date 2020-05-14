Дмитрий Булыкин: Были задачи, которые Семин не смог решить Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

- Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты, - приводит слова Булыкина ТАСС.

В четверг стало известно, что совет директоров «Локомотива» единогласно принял решение утвердить с 1 июня 2020 года кандидатуру Николича на пост главного тренера основной команды. На этой должности специалист сменит Семина, который покинет московский клуб 31 мая в связи с окончанием срока контракта.

Напомним, что на момент приостановки сезона «Локомотив» занимал вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.