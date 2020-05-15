Коломейцев – об уходе Семина: Не совсем обоснованное решение Футболист не поддержал решение руководства.

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев высказался после новости об уходе Юрия Семина с должности главного тренера.

«Наверное, по поводу Семина все же не к нам вопрос, но в данной ситуации это выглядит как не совсем обоснованное решение. Команда идет на втором месте, могли бы дать нам хотя бы доиграть чемпионат, дождаться результатов и потом делать какие-то перемены.

Но тут, повторюсь, решает руководство. Возможно, у них есть какое-то видение, я не берусь судить, правильно они сделали или нет», – цитирует игрока агентство «Р-Спорт».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.