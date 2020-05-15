«Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ В данный момент волгоградский клуб занимает первое место в ФНЛ, набрав 56 очков. У «Химок» – вторая позиция и 54 очка.

Сегодня, 15 мая РФС принял решение возобновить российскую премьер-лигу 21 июня.

Также исполком одобрил возвращение Кубка России. Финал турнира намечен на 25 июля.

При этом в организации уточнили, что сезон в ФНЛ и ПФЛ будет завершен досрочно, а команды, занявшие первые два места в ФНЛ, получат путевку в высший дивизион.

Таким образом, в премьер-лигу пробились волгоградский «Ротор», а также подмосковные «Химки».