Джордан Ларссон: В Москве большие проблемы с коронавирусом, и это вызывает беспокойство Нападающий «Спартака» прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат в июне.

Форвард московского «Спартака» Хенрик Ларссон в интервью шведской прессе выразил радость по поводу предстоящего рестарта чемпионата России, но при этом отметил, что его беспокоит количество зараженных коронавирусом в Москве.

«Хорошо, что футбол вернется, но в то же время я слышал, что в Москве довольно большие проблемы с коронавирусом, – цитирует Ларссона Hallandsposten. – Это будет доставлять дискомфорт.

Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, неделю назад число зараженных за день удвоилось. И я не думаю, что в Москве уже достигнут пик эпидемии.

Я не эпидемиолог. Говорю то, что слышал. Это вызывает беспокойство. Мы должны делать все возможное, чтобы оставаться здоровыми».

РФС принял решение о том, что чемпионат РПЛ будет возобновлен 21 июня. До вынужденной паузы было сыграно 22 тура из 30. «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков.

За предыдущие сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4 748 в Москве.