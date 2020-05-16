Безуглов объяснил, при каких условиях футболисты РПЛ могут избежать травм - Советский спорт
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16 мая 2020 13:47ФутболГичунцев Артур

Безуглов объяснил, при каких условиях футболисты РПЛ могут избежать травм

Накануне, 15 мая РФС сообщил, что чемпионат страны возобновят 21 июня.

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что при трехнедельной подготовке футболисты клубов РПЛ смогут избежать серьезных повреждений.

«Можно согласиться с тем, что ситуация беспрецедентная. Но при этом надо понимать, что все футболисты поддерживали форму в домашних условиях под контролем тренеров по физической подготовке, контролировали вес. Даже в таких условиях можно поддерживать приемлемый уровень аэробной выносливости и проводить тренировки, в том числе, по профилактике травм.

За счет такой длинной паузы некоторые ребята получили возможность устранить накопленные проблемы с мышцами и сухожилиями. В ходе стандартного сезона такая возможность не всегда предоставляется. Если в распоряжении команд будет порядка трех недель для полноценных тренировок на поле, то никаких особых проблем с травмами быть не должно», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

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