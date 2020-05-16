Безуглов объяснил, при каких условиях футболисты РПЛ могут избежать травм

Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что при трехнедельной подготовке футболисты клубов РПЛ смогут избежать серьезных повреждений.
«Можно согласиться с тем, что ситуация беспрецедентная. Но при этом надо понимать, что все футболисты поддерживали форму в домашних условиях под контролем тренеров по физической подготовке, контролировали вес. Даже в таких условиях можно поддерживать приемлемый уровень аэробной выносливости и проводить тренировки, в том числе, по профилактике травм.
За счет такой длинной паузы некоторые ребята получили возможность устранить накопленные проблемы с мышцами и сухожилиями. В ходе стандартного сезона такая возможность не всегда предоставляется. Если в распоряжении команд будет порядка трех недель для полноценных тренировок на поле, то никаких особых проблем с травмами быть не должно», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».
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