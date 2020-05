Холанд забил первый гол после возобновления чемпионата Германии

Форвард открыл счет на 29-й минуте домашней встречи против «Шальке». На данную минуту идет первый тайм матча, счет 1:0 в пользу хозяев поля.

Отметим, что этот гол стал для 19-летнего норвежского нападающего десятым в девяти встречах за «Боруссию».

28 | IT HAD TO BE HIM!!!



ERLING!!! BRAUT!!! HAALAND!!!#BVBS04 1-0 pic.twitter.com/I2IwpvwYRk