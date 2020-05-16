Александер Чеферин: Готовы провести Евро в меньшем количестве городов, чем планировалось Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что чемпионат Европы может пройти в меньшем количестве городов, чем планировалось.

- В принципе, наша мысль состоит в том, что мы остаемся в тех же городах. На данный момент у нас были переговоры: по девяти городам все уже решено, а вот с тремя у нас возникли некоторые сложности, поэтому мы продолжим обсуждение в дальнейшем. Нам бы хотелось провести чемпионат Европы в 12 городах, но если нет, то готовы сделать это в десяти, девяти или восьми, - цитирует главу УЕФА beIN Sports.

Ранее стало известно, что Россия предоставила Европейскому союзу футбольных ассоциаций правительственные гарантии готовности провести матчи Евро-2020 в следующем году.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля текущего года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.