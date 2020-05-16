Перуанец Фарфан стал первым футболистом чемпионата России, заразившимся коронавирусом

Сначала об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». Затем информацию подтвердил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. По его словам, перуанец не контактировал с другими игроками команды.
Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть футбольный чемпионат России-2019/20. Дата рестарта - 21 июня. «Локомотив», недавно заменивший Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера, занимает в РПЛ второе место после 22 туров.
16 мая состоялись первые матчи немецкой бундеслиги после перерыва, связанного с пандемией. Дортмундская «Боруссия» одержала самую крупную с 1967 года победу в рурском дерби над «Шальке» - бывшей командой 35-летнего Фарфана, который защищает цвета «Локо» с 2017 года.
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