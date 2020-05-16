Лю Хуншен: Учитывая диагноз Фарфана, всем командам РПЛ рано возобновлять тренировки Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал информацию о заражении нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана коронавирусом.

- Считаю, что всем игрокам «Локомотива» теперь надо сидеть две недели на карантине. Учитывая диагноз Фарфана, до лета всем командам РПЛ тренироваться слишком рано. Фарфану нужна изоляция, ему надо измерять температуру и делать КТ. Если команда хочет тренироваться сейчас, то всем надо сделать тесты сейчас и еще повторные через две недели, - цитирует Лю Хуншена «РИА Новости».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что 35-летний перуанский форвард стал положительный тест на коронавирус. По его словам, перуанец не контактировал с другими игроками команды.

Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть футбольный чемпионат России-2019/20. Дата рестарта - 21 июня. «Локомотив», недавно заменивший Юрия Семина на Марко Николича на посту главного тренера, занимает в РПЛ второе место после 22 туров.