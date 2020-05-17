Стив Брюс: Не понимаю, как мы можем возобновить сезон раньше конца июня Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс считает, что командам понадобиться больше времени, чтобы игроки смогли набрать форму и вернуться к игре.

- Мы выслушали то, что было сказано, соблюдая все меры предосторожности мы вернемся к тренировкам. Сможем ли добраться до той стадии, когда соберем всех игроков на поле вместе? Мы пока не знаем. Первая фаза? В основном это будут занятия фитнесом, по четыре или пять игроков на поле. Посмотрим, как мы справимся и надеемся, что инфекции не будет.

Нам необходимо больше времени на подготовку, чтобы привести игроков в форму, или они попросту рассыплются, как колода карт. У большинства тренеров схожие проблемы. Нам понадобится как минимум шесть недель. Я не понимаю, как мы можем возобновить сезон раньше конца июня, - приводит слова Брюса The Telegraph.

Напомним, что сезон в английской премьер-лиге был прерван 13 марта. На момент приостановки чемпионат «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.

В минувший понедельник правительство Англии в понедельник опубликовало условия для выхода из режима самоизоляции, введенного для ограничения распространения коронавируса. Опубликованный документ допускает с 1 июня возможность проведения «культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов».