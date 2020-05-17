Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию.

«Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ».

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин», - говорится в сообщении, опубликованном официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.